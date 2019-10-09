طرق فعالة وبسيطة تساعد في السيطرة على ضغط الدم المرتفع دون اللجوء لأدوية

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - ذكر موقع ” سبوتنيك ” بعض الطرق والوسائل البسيطة التي ذكرها ” بيرنهارد كرامر ” الأستاذ بجامعة مانهايم الألمانية التي تساعد في السيطرة على ضغط الدم المرتفع بدون أدوية .

وتتمثل تلك الطرق في التحكم في النظام الغذائي بتناول الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم وتقليل الملح في الطعام .

وأيضا الإكثار من تناول العصائر الغنية بالبوتاسيوم بمعدل ربع لتر يوميا لاسترخاء الأوعية الدموية وتوسيعها مع تقليل كمية استهلاك الكافيين .

ومن الوسائل البسيطة أيضا العمل على ممارسة الركض الخفيف وركوب الدراجات الهوائية والسباحة لأهمية النشاط البدني حيث أن 150 دقيقة من الألعاب الرياضية في الأسبوع تقوي الأوعية الدموية والقلب .. والعمل على فقدان الوزن مع الأخذ في الاعتبار بأن زيادة وزن الجسم أربعة أرطال يمكن أن تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم .

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كما أكدت دراسة علمية بضرورة الحصول على ست ساعات من النوم على الأقل وأشارت إلى أن شرب عصير الطماطم الغير مملح يمكنه تقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم .

ومن الجدير بالذكر أن تلك الوسائل يجب أن تطبق على الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات صحية أخرى ضمانا لعدم حدوث مضاعفات جانبية تؤثر سلبا عليهم .

ويعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيؤين في مختلف أنحاء العالم ويؤدي تجاهله وعدم علاجه إلى التسبب في مضاعفات يصعب احتواؤها والتي قد تصل إلى حدوث جلطة قلبية .