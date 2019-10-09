شاهدوا.. انهيار إيمي طلعت زكريا أمام المستشفى بعد وفاة والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 12:53 مساءً - مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار الفنانة إيمي طلعت زكريا أمام المستشفى بعد وفاة والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.



وحضر الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، أمام المستشفى، فيما ظهرت إيمي طلعت زكريا في حالة انهيار شديد، كما تواجد الفنان أكرم حسني ودلال عبدالعزيز ونهال عنبر أمام المستشفى.

وغيّب الموت الفنان طلعت زكريا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.