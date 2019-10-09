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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضع الفنان والمخرج التركي أنور صايلاك لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وهي الجلسة التي كشفت عن مفاجأة لم تكن متوقعة.
أنور ورغم انفصاله عن الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» منذ عامين، لم يمح أول حرف من اسمها من الوشم العائلي الذي وضعه على ذراعه خلال فترة زواجهما «TMTO»، ويضم الأحرف الأولى من أسماء الأسرة، حيث النجمين وتوأمهما « T توبا، M مايا، T توبراك و O أونور».
البعض فسر ذلك بأن أنور مازال على علاقة طيبة بتوبا، حيث اتخذت علاقتهما شكل أقرب للصداقة، وخاصة لرغبتهما في عدم تأثر توأمهما بهذا الانفصال بشكل سلبي، حيث سبق وظهر أنور وتوبا في أكثر من مناسبة مع توأمهما بعد طلاقهما.
يُذكر أن أنور صايلاك انفصل عن توبا رسمياً يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج اثمرت عن التوأم «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012، بينما بدأت توبا بعد أيام على الطلاق في مواعدة رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم طلاقهما.. أنور صايلاك لم يمح توبا بويوكستون من وشم على ذراعه.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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