باسم ياخور يرد على منتقدي جرأة برنامج «أكلناها»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد الفنان السوري باسم ياخور، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب برنامجه “أكلناها”، بسبب جرأة مواضيعه.
وقال خلال لقائه في برنامج “et بالعربي” المذاع عبر فضائية “روتانا”: “اللي عملنا في أكلناها حاولنا نعمل شكل مختلف من البرامج ولديه نسبة متابعة كبيرة من الجمهور”.
وأضاف: “الشيء الطبيعي أن أي برنامج ناجح لا بد أن يثير جدلًا، وإذا لم يكن هناك جدل فلا يكون ناحجًا”.
وتابع: “برامج المجاملات وتمسيح الجوخ ما ملوا منها، يتغير الشكل شوية وأين المشكلة نحن لا نهين أحد ولكننا نطرح وقائع حقيقة”.
يذكر أن باسم ياخور، يواصل تصوير برنامج «أكلناها»، في الوقت الذي يصور فيه الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي «ببساطة» أمام صفاء سلطان، عبدالمنعم عمايري، رنا شميس، هبة نور، وغيرهم، والعمل من إخراج تامر إسحق
وكان النجم السوري، قد كشف مؤخرا أن رحلة الفن لم تكن سهلة أبداً في بدايته، حيث لم يجد فرصة مناسبة للتمثيل لـ3سنوات، وذلك حتى تدخل النجم السوري أيمن زيدان، والمخرج هشام شربتجي، حيث وفر له الثنائي فرصة كانت بمثابة الإنطلاقه له بعالم الشهرة والنجومية.
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