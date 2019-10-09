صباح الجزائري تحتفل بخطبة ابنتها الصغرى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بخطبة ابنتها الصغرى «ترف» على شاب يُدعى «خالد» في أجواء عائلية.

صباح كانت حريصة على مشاركة محبيها بصورة مميزة من أجواء الحفل، ظهرت فيها الفنانة السورية مع العروسين، معلقة عليها: «كبرتِ و خطبتك وانشالله عقبال فرحتكن الكبيرة يا إمّي...خالد وترف الله يخليكن لبعض ويحميكن».

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فانز الجزائري ومتابعوها تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات قدموا فيها تهانيهم للنجمة السورية، متمنيين لابنتها التوفيق والسعادة بحياتها الجديدة، ولم يغفلوا التغزل بجمال ملامحها وأناقة فستانها.

من ناحية أخرى، شاركت صباح الجزائري في المارثون الرمضاني الماضي لعام 2019 بمسلسل «سلاسل ذهب» لكاتب سيف رضا حامد، والمخرج إياد نحاس، وذلك أمام بسام كوسا، وكاريس بشار، وديمة بياعة، وسامر اسماعيل، وجيني إسبر وآخرون.

يُذكر أن صباح الجزائري ضاعفت شهرتها في العالم العربي بعد مشاركتها في بطولة المسلسل السورية الشهير «باب الحارة» بأجزائه التسعة.