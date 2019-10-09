أحلام تستعرض حقيبتها المرصعة بالألماس.. وزوجها يكشف عن سعرها الخيالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بمقطع فيديو جمعها بزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، استعرضت خلاله إحدى حقائبها الثمينة.

حقيبة أحلام من علامة “هيرمس هيملايا”، وقد صنعت حلقاتها من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط ورصعت بما لا يقل عن 250 حجر من الألماس الأبيض، ويصل ثمنها إلى 311 ألف دولار أميركي.

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زوج الفنانة الإماراتية سخر خلال المقطع من سعر الحقيبة الباهظ، قائلا: “هذه الحقيبة ترفع الضغط.. لابد من وضعها بخزنة”، وهو ما أثار ضحكاتها.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام قد هددت مؤخرا زوجها بسبب نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، حيث اكتشفت أن زوجها قام بوضع علامة إعجاب على إحدى صور كيم خلال تصفحها لأحد الحسابات عبر موقع انستجرام، فما كان منها إلا أن شاركت الفانز بمقطع فيديو طريف، استعرضت من خلاله صورة كارداشيان، وعلامة اعجاب زوجها عليها، موجهة ررسالة عفوية للهاجري.

النجمة الملقبة بـ«الملكة» قالت: «يا ويلك مني، بو محمد شو هل حركات؟!.. إنت بالبيت؟ أنا جاية»، حيث لاقى الفيديو اعجاب فانز الفنانة الإماراتية، متمنيين لها مع زوجها الحب والسعادة الدائمة.