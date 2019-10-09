ميرنا وليد تدعم مرضى سرطان الثدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

زارت الفنانة المصرية ميرنا وليد المعهد القومي للأورام، وخصصت زيارتها لمرضى سرطان الثدي، في شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بهذا المرض.

ميرنا نشرت عدد من الصور لها عبر حسابها الخاص مع المرضى، حيث حرصت على التقا الصور معهن، وتشجيعهن لمقاومة هذا المرض اللعين.

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الفنانة عبرت عن سعادتها بالتجهيزات الخاصة بالمستشفى، وبالخدمات الطبية التي يتم تقديمها، وتمنت ان يتم التوعية الكاملة بهذا المرض للكشف المبكر عنه.

ميرنا كانت ضيفة على برنامج الإعلامية منى الشاذلي مؤخرا، حيث حققت حلقتها نجاحا كبيرا، وكشفت خلال الحلقة عن أسرارها الشخصية.

الفنانة المصرية قالت إنها عاشت أسوأ مرحلة في حياتها في الطفولة، حيث أدخلتها والدتها مدرسة داخلية خوفا عليها من الأحداث التي شهدتها لبنان آنذاك، وكانت تشعر بالوحدة في المدرسة وكرهتها كثيرا.

ميرنا شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل «قيد عائلي»، والذي قام ببطولته عدد كبير من نجوم الفن، وحقق نجاحا كبيرا، ومن أبطاله عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، وصلاح عبدالله.