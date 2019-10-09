نشوى مصطفى: لا أفتقد أولادي بعد زواجهم لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتواجد الفنانة المصرية نشوى مصطفى حاليا في الإسكندرية للاستعداد لحضور مهرجان الإسكندرية السينمائي.

نشوى قالت إنها لم تتلقى دعوة لحضور الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقالت إن الأمر أثار دهشتها ولكن «هم الخسرانين».

وعن شعورها بعد زواج أولادها قالت نشوى إنها لا تشتاق لهم، وذلك لأنهم يعيشون معها في نفس المنزل، ولذلك فهم معها طوال الوقت.

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وعبرت أيضا نشوى مصطفى عن حزنها على وفاة الفنان طلعت زكريا، وقالت إنها لم تشاركه أي عمل فني، وأوشكت على ذلك ولكن المشروع لم يكتمل.

يُذكر أن نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنها وابنتها في شهر واحد، وقدمت في زفافهما أغنية طريفة، حازت على إعجاب الجمهور.

وتنطلق مساء اليوم بأوبرا الإسكندرية “سيد درويش” الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.