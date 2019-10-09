الفنانة فدوى عابد تحتفل بعقد قرانها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية فدوى عابد، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في أحد المساجد الكبرى بالقاهرة.

وشارك في حفل عقد القران عدد من أصدقائها وأفراد العائلتين، وارتدت بطلة مسلسل “سابع جار”، خلال عقد قرانها جمبسوت أبيض وبحزام رفيع وطرحة بيضاء و تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مسلسل «سابع جار»، يشارك في بطولته دلال عبدالعزيز، وشيرين، ورحمة حسن، وهاني عادل، ومجموعة من الوجوه الشابة، وهو من تأليف هبة يسري وإخراج آيتن أمين، نادين خان، هبة يسري، وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الاجتماعية لسكان عمارة واحدة وما يخفيه كل بيت من أسرار.

وكان توقف عرض المسلسل قد أثار العديد من الشائعات ومنها أن الوقف جاء بسبب حض المسلسل على الرذيلة والانحلال الأخلاقي، بعض ظهور قصص لأبطال العمل تدور حول علاقات غير شرعية، وحمل إحدى الفتيات دون زواج وغيرها، إلا أن أبطال العمل نفوا ذلك الأمر.