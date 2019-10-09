أمينة خليل تعلق لأول مرة على أنباء ارتباطها بالفنان تامر هشام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة مجموعة صور للفنانة المصرية أمينة خليل وهي تحتضن الفنان تامر هشام، عضو فريق كايروكي، وتمزح معه أمام الجميع خلال تواجدهما في أحد المناسبات.

هذه الصور المتداولة تسببت في إطلاق الكثير من الأنباء عن وجود قصة حب تجمع أمينة خليل بتامر هشام، وهو ما أثار استياء عدد كبير من النشطاء خاصة أن تامر متزوج من فتاة من خارج الوسط الفني.

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أمينة خرجت عن صمتها لأول مرة لتعلق على هذه الأنباء، بقولها: ” دي شائعة عبيطة لأننا أصحاب من سنين طويلة ومفيش أي حاجة بينا، وكنا في خطوبة صديق لنا واتصورنا وهو نزل الصورة على إنستغرام فقرر أحدهم اطلاق الشائعة” .

وعما إذا كانت تعيش قصة حب، قالت، خلال استضافتها في برنامج the insider: ” كلنا نعيش قصص حب، عندي قصة حب مع ماما وبابا وأصدقائي”.

وتامر هشام لاعب درامز فى فريق “كايروكي” ، وهو يعتبر من مؤسسيه، ويقوم بتنظيم الشئون الإدارية بالفريق، وقد شارك بالتمثيل في مسلسل “سابع جار”.