شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عن طلعت زكريا: "الله يرحمك يا من أمتعتنا بالضحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شيرين رضا الفنان طلعت زكريا، الذى توفى أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما، وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "طلعت زكريا الله يرحمك يا من أمتعتنا بالضحك على مدار السنين".

وتوفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما، أمس الثلاثاء، حيث تدهورت حالته الصحية وتم نقله لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك، وتشيع جنازة طلعت زكريا بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد العمرى بمنطقة العطارين فى الإسكندرية.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا فى الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ ما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.