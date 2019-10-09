شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى مع أحمد رزق فى مسلسل "بخط الإيد" من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة إيمان العاصى لأسرة مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة ويعرض خلال الموسم الشتوى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث رشحت المخرجة شيرين عادل إيمان العاصى لتقدم شخصية محورية فى أحداث المسلسل، خاصة بعدما تعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع الفنانة القديرة سوسن بدر، وجار التعاقد مع باقى الفنانين.

وتعكف حالياً المؤلفة هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة الحلقات النصفية الأولى من المسلسل، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال أواخر الشهر الجارى، عقب اكتمال قائمة الممثلين الذين تم ترشيحهم من أسرة المسلسل، كما تعقد مخرجة العمل جلسات عمل مع مسؤلى الشركة وبطل العمل للوقوف على التفاصيل الأخيرة من ملابس وديكورات وخلافه للبدء فى التصوير مباشرة.

ويعرض حالياً لإيمان العاصى حدوتة "كل بالحب" مع الفنان شريف سلامة، ضمن حلقات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى جزئه الثالث، من ـايف عمرو محمود ياسين.

ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.