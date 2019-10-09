تراند اليوم : توزيع جوائز ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو بالإسكندرية السينمائي

كتب – الخليج 365

بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية والاعلامى عمرو الليثى والناقد السينمائى الأمير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى ، تم تسليم جوائز مسابقة ممدوح الليثى “لكتاب السيناريو” ، فى امسية فنية بافتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى ، بمشاركة نخبة من صناع السينما فى مصر والعالم العربى .

وأعرب الإعلامي د.عمرو الليثي خلال حفل افتتاح المهرجان عن سعادته بتوزيع جوائز مسابقة “ممدوح الليثي” لكتابة السيناريو، مشيدأ بما شهدته المسابقة من منافسة بين عدد كبيرمن الموهوبين فى مجال كتابة السيناريو

ووجه الليثى الشكر الى دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق الذى ترأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لهذا العام وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين..

واضاف الليثى ان اسرة السينارست الكبير الراحل ممدوح الليثى تستمر فى دعم المبدعين فى مسابقة ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو ، حتى نعطى امل وفرصة حقيقية لكل مبدع فى مجال كتابة السيناريو .

وجاءت جوائز مسابقة مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو على النحو التالى :

الجائزة الأولى «حبيبتى» للمؤلفة شهيرة سلام، وقيمتها 15 ألف جنيه والجائزة الثانية لسيناريو «بعد الغروب» للكاتب ياسر فؤاد وقيمتها 10 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة تقاسمتها سيناريوهات «سيلفى» للكاتب محمد الدرة، و«نوة شتا» للكاتب سيد عبد النبى، و«سان ستيفانو» للمؤلف نور الدين زكى.

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