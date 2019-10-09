شاهدوا تفاصيل جنازة طلعت زكريا.. وأشرف زكي يردّ على الشامتين بوفاته

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - أصدر نقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​ بياناً ذكر فيه تفاصيل جنازة الممثل المصري الراحل ​طلعت زكريا​، مشيراً إلى ان الجنازة ستخرج من مسجد العمري، بمنطقة العطارين، في الإسكندرية، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وأن أسرة الراحل ستتقبّل العزاء غداً في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.

ومن ناحية أخرى، ردّ ركي في إتصال هاتفي له ضمن برنامج مساء “دي ام سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامي عمرو خليل على ما تقوم به بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من شن حالة من الشماتة على الراحل، وذلك لرفضه لثورة 25 يناير، وقال:”حسبي الله ونعم الوكيل فى الناس دي .. الناس دي محسوبة على البني ادمين بس هما مش بني ادمين”.