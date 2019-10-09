كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - أصدر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بياناً ذكر فيه تفاصيل جنازة الممثل المصري الراحل طلعت زكريا، مشيراً إلى ان الجنازة ستخرج من مسجد العمري، بمنطقة العطارين، في الإسكندرية، عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء، وأن أسرة الراحل ستتقبّل العزاء غداً في مسجد الحامدية الشاذلية، عقب صلاة المغرب بالقاهرة.
ومن ناحية أخرى، ردّ ركي في إتصال هاتفي له ضمن برنامج مساء “دي ام سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامي عمرو خليل على ما تقوم به بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من شن حالة من الشماتة على الراحل، وذلك لرفضه لثورة 25 يناير، وقال:”حسبي الله ونعم الوكيل فى الناس دي .. الناس دي محسوبة على البني ادمين بس هما مش بني ادمين”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا تفاصيل جنازة طلعت زكريا.. وأشرف زكي يردّ على الشامتين بوفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.