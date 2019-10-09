كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - أثارت ميريام كلينك الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر انستغرام لرجل مقيّد بشرائط من البلاستيك، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “اقتلوه.. عشيقي السابق، اقتلوا العشيق السابق”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram Kill him ..💀🔪 #myex #ex #fuckexes #killyourex A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Oct 7, 2019 at 2:10am PDT #ex #fuckexes #killyourex A post shared by Myriam klink Advertisements كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة غريبة.. ميريام كلينك تطالب بقتل رجل مقيّد وتحدث ضجة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. Advertisements

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى طرح علامات استفهام عدة حول ما إذا كانت كلينك تحاول الترويج لعمل فني جديد.