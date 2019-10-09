كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية الشابة ” إيمي طلعت زكريا ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة بكلمات مؤثرة تنعي فيها وفاة والدها الراحل الفنان ” طلعت زكريا ” الذي توفى يوم أمس عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى .
وتضمنت الرسالة صورة تجمعها مع الفنان الراحل وهي تحتضنه وكتبت إيمي في تعليقها على الصورة قائلة : ” مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب في الجنة .. اه يا قلبي اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك ” .
وتابعت : ” مش هقول كلمة بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى يا طاطا ” .
يذكر أن جنازة الفنان الراحل سوف تقام اليوم الأربعاء من مسجد ” العمري ” بمنطقة العطارين في محافظة الأسكندرية حيث سيدفن في مسقط رأسه بها .. والعزاء سوف يكون غدا الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ” إيمي طلعت زكريا ” على وفاة والدها : ” قلبي بينزف .. مع السلامة يا نور عيني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.