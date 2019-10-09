كتب امير فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2019 11:51 صباحاً - شارك الممثل السوري باسم ياخور متابعيه صورة نشرها على صفحته الاصة عبر انستغرام ظهر فيها والداه في موقع تصوير مسلسل “ببساطة 2”.

وأرفق ياخور الصورة بتعليقٍ جاء فيه “والدتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة 2. الله يحمي أهاليكم ويطوّل بأعمارهم أصدقائي”.

وأشارت بعض التعليقات إلى الشبه الكبير في ملامح الوجه بين باسم ياخور ووالده. وأرفق ياخور الصورة بتعليقٍ جاء فيه “والدتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة 2. الله يحمي أهاليكم ويطوّل بأعمارهم أصدقائي”.وأشارت بعض التعليقات إلى الشبه الكبير في ملامح الوجه بين باسم ياخور ووالده. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر في ظهور نادر.. شاهدوا والدا باسم ياخور هل من شبه بينه وبين والده؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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