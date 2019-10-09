شكران مرتجى تحيي الذكرى الأولى لوفاة دينا هارون بصورة من أمام قبرها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة السورية شكران مرتجى الذكرى السنوية الأولى لوفاة مواطنتها الفنانة دينا هارون.

شكران شاركت جمهورها بصورة لها من أمام قبر الفنانة الراحلة، حيث زارته في بداية فصل الصيف، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة السورية نعت دينا هارون بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: “اليوم مرق سنة ع فراق الغالية الحبيبة أم كرم دينا هارون الله يرحمها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته ويصبر تولاي حبيبتي”.

وأضافت: “الفاتحة والدعاء والرجاء إحترام حرمة الموت لا تعليق خارج عن الأدب.. #اللادقية (زرتها اول الصيف).. الصورة انا موجودة فيها لقول الوفى مو كلام فعل الله يرحمك حبيبتي”.

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وكانت دينا هارون، قد رحلت عن عالمنا في 8 أكتوبر 2018، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة وتوفيت عن عمر يناهز الـ 44 عامًا، في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة دمشق.

وترددت الكثير من الأخبار حول إصابتها بسرطان المعدة، ولكن الفنانة الراحلة عانت من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس، واضطرت إلى استئصال جزء من الأمعاء بعد بقائها أسبوع بالعناية المركزة، ثم تطور الأمر إلى مشاكل في رئتيها.

وقيل إن سبب رحيلها هو خطأ طبي، ولكن شقيقتها تولاي نفت الأمر وأكدت أنها لن تقم بأي إجراء قانوني ضد المستشفى مؤكدة أنهم جميعًا ساندوا شقيقتها وقت مرضها.