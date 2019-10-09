ياسمين صبري: الفن لا يناسبني.. وأفكر في الإقامة بلندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال خاصية «الأستوري»، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري على بعض أسئلة جمهورها.

ياسمين تلقت سؤال حول طفلتها، وخاصة أنه انتشرت عدد من الأخبار خلال الفترة الماضية أن لها ابنة من طليقها، ولكن الفنانة نفت ذلك تماما، وقالت إنها مجرد شائعة، وأنه ليس لديها أطفال.

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الفنانة الشابة تحدثت عن حبها للسفر، وقالت إنها قريبا تفكر في الرحيل والاستقرار في بريطانيا، وخاصة أنها تحب لندن جدا، وتحب ان تستقر ويكون لها أطفال.

ياسمين اعترفت أيضا أن الحياة الفنية لا تناسبها كثيرا، ولكنها تأخذ منها الكثير، كما أنها تشعر بالراحة الأكبر عندما تتواجد مع عائلتها في الإسكندرية.

الفنانة المصرية أكدت أنها لم تهتم بكل الانتقادات التي تعرضت لها بسبب طلتها في مهرجان الجونة، وأنها في النهاية ترتدي ما يناسبها.

ياسمين صبري قدمت في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «حكايتي» مع عدد من النجوم ومنهم أحمد صلاج حسني ونهال عنبر، أحمد بدير، وفاء عامر، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.