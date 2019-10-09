كندة حنا تحتفل بعيد ميلاد طفلتيها التوأم.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلاد ابنتيها التوأم “كتاليا وكريستينا”، في حفل كبير أعدته خصيصا لهذه المناسبة، من تنظيم لمى مخلوف.
كندة شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من أجواء الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي أطلت فيها بفستان أوف وايت قصير، بينما تألقت ابنتيها بفستانين باللون الموف، من تصميم كندة الجراح، وظهرت الفنانة في مقطع الفيديو وهي تلعب وترقص مع الأطفال.
الفنانة السورية زينت المكان بالكثير من البالونات الملونة، وأحضرت قالبين من التورتة باللونين الأبيض والوردي، بالإضافة للكثير من الحلوى المختلفة.
كندة وجهت تهنئة خاصة لابنتيها، بقولها: “أميرتيّ الصغيرتين.. عيد ميلاد سعيد”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها، ودعوا الله أن يحفظ لها ابنتيها.
يُذكر أن الفنانة السورية كندة حنا كانت قد تزوجت من المخرج ناجي طعمي يوم 22 فبراير عام 2013 بعد خطوبة استمرت لأشهر قليلة، ورُزق الثنائي بابنهما الأول فارس سبتمبر 2013، ثم أنجبت طفلتيها التوأم كاتاليا وكريستينا سبتمبر 2014.
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