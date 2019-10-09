بشرى تحتفل بعيد ميلادها مع طفليها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعيد ميلادها للمرة الثانية، ولكن هذه المرة مع طفليها.

بشرى نشرت صورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحتفل مع ابنها وابنتها، لكنها حرصت على إخفاء ملامحهما بأشكال تعبيرية.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “بحتفل بعيد ميلادى مع اولادى ..ربنا يبارك فى كل الأطفال”، وقد تلقت التهنئة من جمهورها بعيد ميلادها وتمنوا لها عاما سعيدا وعمرا مديدا، وطالبها بعضهم بالكشف عن وجه ابنيها.

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وكانت الفنانة المصرية بشرى قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها بحضور عدد من الفنانين، ومنهم علا رشدي وأحمد داوود، هنا شيحة، وإيمان العاصي.

الفنانة المصرية نشرت عدد من الصور من حفل عيد ميلادها، وعلقت قائلة: «شكرا لكل الأصدقاء والزملاء على مفاجأتي بحفل عيد ميلادي، أسعدتوني وكانت حقيقي أحلى مفاجأة».

يذكر أن الفنانة المصرية بشرى كانت متزوجة من “عمرو رسلان” وأنجبت منه طفليها “إسماعيل وليلى”، قبل أن يقع الطلاق بينهما.