والدة بلقيس نسخة من هذه الفنانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحرص الفنانة اليمنية بلقيس على ابعاد أفراد أسرتها عن الأضواء، باستثناء والدها الفنان أحمد فتحي، وزوجها رجل الأعمال سلطان عبداللطيف، حيث تنشر صوراً تجمعها بهما بين الحين والآخر في المناسبات المختلفة، بينما لم تنشر أي صور لابنها الوحيد «تركي»، وكذلك والدتها وأشقائها.

بلقيس تحدثت لأول مرة عن شكل والدتها في مقطع فيديو تبادله فانز الفنانة الشابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيها أن والدتها أقرب شبهاً للفنانة السعودية ليلى السلمان، حتى أنها وصفت هذا الشبه بالمرعب، لافتة إلى أن هذا الشبه يظهر بشكل أكبر خلال تعبير والدتها عن الغضب بنظرات معينة.

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ليلى السلمان

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «تعالى تشوف» باللهجة المغربية، كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.

نجاح الكليب، دفع إدارة تطبيق «سناب شات» العالمي لإطلاق فلتر خاص به، وهي المفاجأة التي اسعدت الفنانة الشابة كثيراً، حيث كتبت: «فلتر خاص من تطبيق سناب شات العالمي لاغنيتي تعالى تشوف في كل أرجاء الوطن العربي والشرق الأوسط. وهذا ثاني اختيار لي كفنانة عربية وأنا في قمة السعادة، وشكراً”سناب شات” اختيار أغنيتي، سعيدة بأصداء الأغنية والكليب وسعيدة بهذا النجاح الكبير، استخدموا الفلتر وأرسلوا لي عالخاص».