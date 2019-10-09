أول ظهور للفنان المغربي حاتم عمور وزوجته بعد الإعلان عن اصابتها بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألق الفنان المغربي حاتم عمور في حفل غنائي ضخم احياه في العاصمة الفرنسية باريس وسط حضور كبير من ابناء الجالية المغربية والعربية.

هند التازي مدير أعمال وزوجة حاتم كانت حريصة على مرافقة زوجها في الحفل، حيث سافر الزوجان إلى فرنسا، واستغلا الفرصة في التنزه بشوارع باريس، وكان الفنان الشاب حريص على مشاركة الفانز بصور تجمعه بالتازي، وهو الظهور الأول للزوجين بعد الإعلان عن اصابتها بالسرطان، حيث تمنى لها متابعوه بالشفاء العاجل.

Advertisements

زوجة النجم المغربي كانت قد فاجأت الجميع بصورة ظهرت فيها حليقة الرأس، معلنة عن اصابتها المرض في تعليق مؤثر كتبت فيه: «لدي سرطان.. الحمدلله، مازالت محتفظة بمعنوياتي، أحافظ على طاقتي الإيجابية وابتسامتي ... الحياة جميلة!.. شكرا لزوجي العزيز وعائلتي وأصدقائي لوجودكم هنا بجانبي.. احبكم».

يُذكر أن حاتم عمور احتفل بزفافه على هند التازي بعد قصة حب جمعتهما عام 2010، وقد رُزق الزوجان بطفلين هما «محمد وغيطة».

من ناحية أخرى، اطلق حاتم عمور مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبك يمشي لحاله»، وهي من كلمات محمد المغربي، وألحان محمد الشرابي وتوزيع مدارة وطارق الحجيلي.