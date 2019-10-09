أحمد رزق يرد على منقدي دوره في فيلم «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أحمد رزق، على الانتقادات التي وجهت لدوره في فيلم “الممر”، وخاصة فقرة الراقصات.

أحمد رزق، قال لو الأمر يقتضي إخفاء هذه المشاهد وعدم إظهارها كان الأولى أن يكتفي صناع الفيلم بعرض الاستعدادت للمهمة وإخفاء مشاهد النكسة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e ، ما يعطي طعم لنجاح العملية هو أننا كنا مغلونين، والناس في السينما كانوا مكبوتين، وبدأوا في التصفيق بالسينما عند مشهد رصاصة محمد فراج في دماغ العدو.

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وتابع، لو الفيلم بدأ بدور الصحفي القوي الذي يمتلك إرادة ويريد أن يعمل شيئًا لوطنه، كان سيكون جيدًا ولكن الدراما كانت ستختفي منه.

واستطرد، قبل ذلك قدمت دور ممرض، نقابة الممرضين غضبت، وقدمت دور مرشد سياحي، نقابة المرشدين غضبت، الدراما فيها الجيد والغير جيد، وهي انعكاس للحياة، وحتى نموذج الصحفي في لأنه قالفيلم جيد لأنه قرر أن يتطهر و يتحرر.

كما رد على اتهامه بالتقليل من دور الصحفي مؤكدا أن من وجه له هذا الاتهام لم يركز في أحداث الفيلم.

“الممر” قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.