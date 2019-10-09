نبيل فاروق يهاجم فيلم «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم “الممر” للفنان أحمد عز، إلا أن الكاتب الكبير نبيل فاروق هاجمه، ووصفه بإنه “إبهار بدون حدوتة”.

نبيل فاروق قال، خلال استضافته في برنامج “ليل داخلي” على راديو “إينرجي”: “فيلم الممر إبهار بدون حدوتة، وطالما هنصرف كل هذه الأموال على فيلم طب ما نعمله عن النصر مش الهزيمة، أو مش الفترة اللي أعقبت الهزيمة.. نعمله عن حرب أكتوبر، بدل الأفلام اللي اتسلقت بعد الحرب”.

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ومن ناحية أخرى، تحدث عن مشروع تحويل “رجل المستحيل” لفيلم سينمائي، حيث قال: “هناك شيء يمنع إكمالها، حيث تعاقدت في عام 2008 مع شركة “روتانا” لتحويلها لعمل فني لكن الأزمة الاقتصادية العالمية حالت دون التنفيذ”. وأضاف: “كما أن السيناريو “معطل” لدى الرقابة التي تراجعه منذ سنة كاملة”، وأشار إلى أن أحمد مراد هو كاتب السيناريو، وكان يتناقش معه في خلفيات الشخصية أو ما لم يكتبه من تاريخها.

وتابع أنه عُرض عليه العديد من الصور ليختار من بينها شخصية البطل، فاختار الفنان أحمد عز على الفور، وعن السبب، قال: “شعرت أنه الصورة التي في ذهني، رجل المستحيل ليس شابا صغيرا هو رجل ناضج في سن عز”.

وفيلم “الممر”، من بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد فراج، وإياد نصار، وأسماءء أبو اليزيد، وهند صبري، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.