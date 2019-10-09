هنا الزاهد ناعية طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا غير معاك

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

نعت الفنانة المصرية هنا الزاهد الفنان الراحل طلعت زكريا، طليق والدتها، بكلمات مبكية.

هنا نشرت آخر صورة التقطتها مع الفنان الراحل، وذلك يوم عقد قرانها، وعلقت عليها قائلة: “دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله”.

وأضافت: “انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر.. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك.. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك.. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما”.

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وتابعت: “فاكرة أول بيض اومليت و قولتلي اعملي مطعم ” بالهنا و الشفا” و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ.. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني”.

واستطردت: “أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و أقولك انك أعظم ممثل.. انا بحبك اوي ومكنتش اعرف اني بحبك اوي كده.. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي.. ارجو الدعاء”.

وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد وافته المنية عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.