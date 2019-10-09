أبناء طلعت زكريا ينعونه بكلمات مبكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفي الفنان المصري طلعت زكريا عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

الفنانة إيمي طلعت زكريا نعت والدها بكلمات مبكية، حيث نشرت صورتين له وهو يحتضنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: ” مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنة”.

وأضافت: “ااااااااه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك ياحبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى.. اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى ياطاطا”.

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كما نشر شقيقها عمر صورة تجمعه بوالده الراحل، وكتب: “ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة.. اللهم صبر اللهم قوة أنا لله وأنا اليه راجعون”.

يذكر أن الفنان المصري طلعت زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقد تدهورت حالته صباح الثلاثاء 8 أكتوبر إلى أن وافته المنية عصر نفس اليوم.

ونعى الفنان الراحل عدد كبير من أصدقائه الفنانين، وأبرزهم أحمد السقا، وهاني رمزي، ونيكول سابا، ودرة، وإدوارد، علي ربيع، محمد ثروت، وغيرهم.