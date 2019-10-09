لبلبة تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية لبلبة على حضور الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

الفنانة المصرية ارتدت فستان فضي له ذيل طويل، ورغم تألقها في هذه الإطلالة إلا انها تعرضت لموقف محرج بعدما تعثرت في ذيل الفستان وكادت تسقط، بينما كان المصورين يلتفون حولها.

مهرجان الإسكندرية يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، محيي إسماعيل، ونبيلة عبيد، والتي يتم تكريمها خلال هذه الدورة للمهرجان.

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كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد الدكتور وليد سيف.

يحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان “100 سنة ثورة” وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم “حريق الأوبرا”، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.