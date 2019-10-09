رانيا فريد شوقي تتألق بالفضي في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرصت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي على حضور الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

الإعلامية بوسي شلبي، والتي تقدم المهرجان، شاركت محبيها في صور من حفل الافتتاح، وظهرت رانيا فريد شوقي وهي ترتدي فستان فضي لامع.

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طلة رانيا لم تكن متكلفة، ولكنها كشفت عن أناقتها، وحسن اختيارها لأزيائها، وتلقت الفنانة عبارات الغزل من محبيها.

مهرجان الإسكندرية يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم لبلبة، أيمن زيدان، محيي إسماعيل، ونبيلة عبيد، والتي يتم تكريمها خلال هذه الدورة للمهرجان.

كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد الدكتور وليد سيف.

يحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان “100 سنة ثورة” وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم “حريق الأوبرا”، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.