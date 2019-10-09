حفل افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شهد حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي حضور فني كبير، وذلك بدار الأوبرا بإسكندرية على مسرح سيد درويش.

حفل الافتتاح حضره الفنانة نبيلة عبيد، والتي تحمل الدورة اسمها، وتم تكريمها خلال الحفل، وحيت الفنانة جمهورها، وعبرت عن سعادتها بهذا التكريم.

Advertisements

وكان من بين الحضور أيضا منال سلامة وزوجها، رانيا فريد شوقي، أحمد عبدالعزيز وزوجته، محمود قابيل، الإعلامية بوسي شلبي، محيي إسماعيل، لقاء سويدان، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، طارق عبدالعزيز.

حفل الافتتاح شهد أيضا تكريم المخرج محمد فاضل، والذي حضر برفقة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد، كما تم تكريم الفنان محمود قابيل.

وحضر أيضا الحفل الفنانة إلهام شاهين، نشوى مصطفى، والفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية سهير شلبي، والإعلامي عمرو الليثي.

يحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان “100 سنة ثورة” وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم “حريق الأوبرا”، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.