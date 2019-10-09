هيفاء وهبي في مأزق بسبب فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضع الفنان السوري، معتصم النهار، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في مأزق، وذلك بعد رفضة المشاركة في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” التي تقوم ببطولته النجمة الشهيرة، حيث يعد ثاني المعتذرين عن العمل بعد الفنان أحمد داود.

وكان من المقرر أن يبدأ النهار تصوير دوره خلال أيام قليلة، إلا أنه قرر فجأة أن يعتذر عن العمل، مع الفنانة هيفاء وهبي.

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد حالة من الارتباك للفنانة هيفاء وهبي بسبب الاعتذارات المفاجئة من الأبطال، خاصة أن العمل من المقرر عرضه في رأس السنة.

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وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد استقرت على اسم «أشباح أوروبا»، وذلك بعدما كان يحمل العمل اسم «عقد الخواجة»، إذ أن القائمون على الفيلم اعتقدوا أن العمل يشبه اسم فيلم الفنان حسن الرداد «عقدة الخواجة».

يذكر أن فيلم “أشباح أوروبا” بدأ القائمون عليه التحضير له منذ أسابيع قليلة، وانطلق تصويره أواخر سبتمبر الماضي، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة به.

ويشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا”، أحمد الفيشاوي، وهيفاء وهبي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، أروى جودة، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.