داليا البحيري تستعد لتصوير جزء خامس من «يوميات زوجة مفروسة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية داليا البحيري، لتقديم جزء خامس من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، وذلك بعد ما حققت الأجزاء الأربعة السابقة نجاحا كبيرا، ومن المقرر تصوير العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت الأجزاء الأربعة السابقة من المسلسل، قد حققت نجاح بعد عرضهم على القنوات الفضائية، ونال العمل إعجاب الأطفال والكبار، وشارك في بطولته كل من داليا البحيري، وخالد سرحان، وسميرغانم، ورجاء الجداوي، ومروة عبد المنعم، تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.

ويعد الجزء الخامس من العمل الدرامى استكمالاً للأجزاء الأول والثانى والثالث والرابع التي رصدت رحلة صحفية تعمل مع وزوجها فى مؤسسة واحدة، وتحدث فيما بينهما المفارقات الاجتماعية.

ومن جانبه فإن بطل العمل أيضا خالد سرحان مشغول، حاليا، بعرض مسرحية “اللى عليهم العين” وهى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى “بهججة” الذى ظهر قبل سنوات قليلة، ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة وسيشاركهم البطولة الفنانة ليلى عزالعرب، ويدور العمل فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، وهى من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.