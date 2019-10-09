متابعة بتجـــــــــــرد: طمأن نجل الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الجمهور على الحالة الصحية لوالده.
وأطل نجل عبدالمجيد عبر حسابه على موقع “سناب شات” وأكد لمحبي والده أن حالة نجمهم مستقرة، وحين سيتمكن من الوقوف مجددًا علىالمسرح لن يبخل عليهم بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالمجيد عبدالله اعتذر عن إحياء حفله “مجيديات” ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية لأنهيعاني من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة وبالتالي عن الحفلات الغنائية لفترة لا يستهان بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد البلبلة حول صحته.. نجل عبد المجيد عبد الله يُطمئِن الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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