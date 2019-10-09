كارول سماحة تدعم أطفال مركز السرطان CCCL من دبي

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متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة الحفل السنوي لمركز سرطان الأطفال – لبنان CCCL في مدينة دبي مساء ٣١تشرين الثاني/أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن تقدم كارول خلال السهرة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
ولا يندرج هذا الحفل، ضمن النشاطات الإنسانية والإجتماعية التي توليها كارول سماحة اهتمامًا ملحوظًا في أجندتها الفنية.
على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمه “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية“بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.
تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت منذ فترة أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحاناسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
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