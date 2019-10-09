مروان حامد يرد على منتقدي فيلم “الفيل الأزرق 2”

متابعة بتجــــــــــرد: رد مروان حامد، مخرج فيلم “الفيلم الأزرق 2″، على الانتقادات، التي طالت سيناريو الفيلم خصوصًا ما كتبه الإعلامي مفيد فوزي. وقال حامد: “لم أقرأ ما قاله الأستاذ مفيد فوزي عن الفيلم، لكنه أمر طبيعي أن ينال أي فيلم إعجاب فئةٍ دون الأخرى، وأنا أتقبل هذه المسألة بصدرٍ رحب”.

فعلى الرغم من أن إيراداته تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه مصري، إلا أن بعض الآراء أبدت تحفظها على سيناريو الفيلم، منهم الإعلامي مفيد فوزي. فوزي أكد في مقالٍ منشور له في مجلةٍ أسبوعيةٍ مصرية، أنه لم يفهم الغرض من تقديم الفيلم.

وحقق الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صالح وخالد الصاوي وشيرين رضا وإياد نصّار، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويشارك في بطولة “الفيل الأزرق 2” هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وخالد الصاوي وشيرين رضا، من تأليف أحمد مراد.