عاصي الحلاني يعد جمهوره في السعودية بليلة من العمر!

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ساهرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عاصي عن حماسه للحفل المنتظر مساء 31 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري، كما ووعد جمهوره في السعودية بليلة من العمر، فكتب بتعليقه على بوستر السهرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “انتظرونا بليلة من العمر باذن الله موسم الرياض”.

ويشارك في الحفل إلى جانب عاصي الحلاني الفنانين نجوى كرم، ملحم زين وديانا حداد.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.