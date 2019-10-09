راغب علامة يُعجب بهذه الصورة المفبركة.. وهذا ما قاله!

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب السوبر ستار راغب علامة عن إعجابه بصورة مفبركة له، وصلته من إحدى معجباته في المملكة العربية السعودية، وظهر فيها بالزي الخليجي.
وأعاد راغب نشر الصورة عبر حسابه على موقع “تويتر” وكتب بتعليقه عليها: “بصراحة… شاطر جدًا اللي ركٌب الصورة. حبيتها”.
ويستعد راغب علامة، لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل عنوان “معركة كبرى”، كشف عن بعض تفاصيلها خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي”. وأكد علامة أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، وقال: “معركة كبرى أغنية خليجية حلوة كتير كتير”.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة حقق نجاحات فنية مميّزة بالأغنيات الخليجية التي قدّمها في مسيرته الفنية ومنها “يا بوي” و”سر حبي فيك غامض”.
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