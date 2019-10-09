"بعد الخميس".. آخر أفلام طلعت زكريا في دور العرض قريبا

قررت شركة "العنود" منتجة فيلم "بعد الخميس" آخر فيلم شارك فيه الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، وتم تصويره في الإمارات، عرض الفيلم بدور السينما السعودية والمصرية والإماراتية واللبنانية قريبا.

الفيلم الذي اختتم به زكريا حياته الفنية ولن يشاهده، حيث وافته المنية الثلاثاء، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، إخراج السعودي حيدر سمير الناصر، وبطولة طلعت زكريا والفنان الإماراتي علي التميمي والفنانة اللبنانية داليدا خليل والفنان السعودي عبد الله الجميري، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.





وتدور فكرة الفيلم حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، وبعد وفاته يترك ثروته لولديه اللذين لا يحسنان التصرف فيها، لتصبح سببا في نزاعاتهما.

ويجسد زكريا، في أحداث الفيلم، شخصية محاسب نصاب لديه شركة ينصب من خلالها على الناس.

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وفي بيان صحفي، نعت الشركة طلعت زكريا واصفةً رحيله بالخسارة العميقة للحركتين الفنية والثقافية في العالم العربي، مذكرةً بأن آخر أعمال طلعت كان من إنتاجها.

وقال مدير الشركة المنتج أمير الأشمل: "إن رحيل طلعت زكريا شكّل ضربة في الصميم لعالم الكاميرا العربي"، مشيدا بصفات الفنان وخصاله الحميدة.

وأضاف "الأشمل": "أن زكريا كان قريبا من القلب، ومحبا لكل من حوله، ومحبوبا من الجميع، وملتزما بكل مواعيد العمل والتصوير، وأن أهم ما تميز به هو التواضع والقرب من الكبار والصغار على حد سواء".





وكان طلعت زكريا فارق الحياة، الثلاثاء، عن عمر ٥٨ عاما بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والنجومية خولته للوصول إلى مصاف نجوم الفئة الأولى في الدراما والسينما العربية.