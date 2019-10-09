تحضيرات مهرجان جرش للدورة القادمة انطلقت مع هذه المفاجأة

بهدف مد جسور السلام بالفن والثقافة التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي ومدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الثقافة والسياحة التركية حيث استعرض سماوي في بداية اللقاء البرامج والأهداف والشرائح المستهدفة ضمن فعاليات المهرجان التي أقيمت بدورته الماضية الـ34 من العام 2019 والفعاليات الجديدة التي أدرجت ضمن البرنامج للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، ومن أبرزها مهرجان سينمائي للأفلام القصيرة، وفريق تحكيم عربي. إلى جانب استضافة العديد من الفنانين العالميين والعرب والأردنيين.

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وأضاف سماوي خلال اللقاء ان التحضيرات لمهرجان جرش للثقافة والفنون بدا التحضير لها منذ اليوم الأخير من عمر الدورة الماضية لتكون الدورة القادمة الخامسة والثلاثين من عمر المهرجان وما ستحمله من رحلات فنية وثقافية على مستوى الوطن تعكس المنهج الثقافي للدولة الأردنية ، وتوسيع دائرة العلاقات ومد جسور التعاون الثقافي والفني لكونهما يسهمان في ترسيخ قيم السلم والتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

وتناول اللقاء التعاون في كافة المجالات التي يَتَعاظمُ فيها دور الثقافة على مستويات عدة في نحو لا يقل أهمية وتأثيراً عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي في مناحيهما المختلفة وتنوُّع مجالاتهما لتكون تركيا حاضرة بقوة في برنامج المهرجان في دورته ال 35 من العام 2020 وتزامنه مع اعلان عام الثقافة الأردنية التركية بهدف ابراز الدور الثقافي الذي يضطلع به البلدان وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين الأردن وتركيا.

وأكد مدير العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي في وزارة الثقافة والسياحة التركية خلال اللقاء عن الرغبة في التعاون والمشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35 في النشاطات الثقافية،والفنية ومشاريع الفنون الأدائية، والفنون البصرية، والتصميم، والموسيقى، والفنون الشعبية، والصناعات التقليدية، والتراث الثقافي غير المادي، والسينما والأفلام، والتلفزيون وغيرها من الأنشطة المُشتركة وعروض مسرحية وسينمائية تركية تقدم على هامش فعاليات مهرجان جرش السينمائي الثاني للأفلام القصيرة.