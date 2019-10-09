نجوم الوطن العربي يحيون حفلات “موسم الرياض”

تفتتح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بعد ايام قليلة، موسمًا منسوجًا من الخيال، تطلق عليه اسم “موسم الرياض” والذي يمتد من يوم ١١ تشرين الاول لغاية منتصف شهر كانون الاول، حيث يضم اكثر من مئة فعالية مختلف لجميع شرائح المجتمع، تتنوع ما بين الترفيه والفن والرياضة والثقافة والموضة والسيارات وغيرها الكثير.

ابرز ما تتضمنه هذه الفعاليات هي الحفلات والبرامج الفنية، اذ تستضيف العاصمة السعودية نخبة من أهم النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيحيون حفلات ويلتقون الجمهور السعودي وسط أجواء مميزة مليئة بالفن والاصالة والابداع.

وتأتي الحفلات على الشكل التالي:

١٨ اكتوبر: نانسي عجرم وتامر حسني

٣١ اكتوبر: نجوى كرم وملحم زين وعاصي الحلاني وديانا حداد

Advertisements

١٤ نوفمبر: راغب علامة ووليد توفيق وشيرين

٢٨ نوفمبر: نوال الزغبي وصابر الرباعي واصالة

٥ ديسمبر: محمد حماقي وانغام

١٢ ديسمبر: كاظم الساهر ووليد الشامي

وفور الاعلان عن برنامج الحفلات واسماء النجوم، تهافت المواطنون السعوديون والعرب الموجودين في المملكة لحجز بطاقاتهم وضمان اماكنهم في حفلات نجومهم المفضلين ليتشاركوا واياهم اجمل الاوقات.

وتأتي هذه الحفلات والفعاليات بعد النقلة النوعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي تأتي ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بهدف بناء مستقبل افضل للسعودية.