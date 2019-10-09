Oct 09, 2019
تفتتح عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، بعد ايام قليلة، موسمًا منسوجًا من الخيال، تطلق عليه اسم “موسم الرياض” والذي يمتد من يوم ١١ تشرين الاول لغاية منتصف شهر كانون الاول، حيث يضم اكثر من مئة فعالية مختلف لجميع شرائح المجتمع، تتنوع ما بين الترفيه والفن والرياضة والثقافة والموضة والسيارات وغيرها الكثير.
ابرز ما تتضمنه هذه الفعاليات هي الحفلات والبرامج الفنية، اذ تستضيف العاصمة السعودية نخبة من أهم النجوم اللبنانيين والعرب الذين سيحيون حفلات ويلتقون الجمهور السعودي وسط أجواء مميزة مليئة بالفن والاصالة والابداع.
وتأتي الحفلات على الشكل التالي:
١٨ اكتوبر: نانسي عجرم وتامر حسني
٣١ اكتوبر: نجوى كرم وملحم زين وعاصي الحلاني وديانا حداد
١٤ نوفمبر: راغب علامة ووليد توفيق وشيرين
٢٨ نوفمبر: نوال الزغبي وصابر الرباعي واصالة
٥ ديسمبر: محمد حماقي وانغام
١٢ ديسمبر: كاظم الساهر ووليد الشامي
وفور الاعلان عن برنامج الحفلات واسماء النجوم، تهافت المواطنون السعوديون والعرب الموجودين في المملكة لحجز بطاقاتهم وضمان اماكنهم في حفلات نجومهم المفضلين ليتشاركوا واياهم اجمل الاوقات.
وتأتي هذه الحفلات والفعاليات بعد النقلة النوعية التي شهدتها المملكة العربية السعودية والتي تأتي ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي اطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بهدف بناء مستقبل افضل للسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الوطن العربي يحيون حفلات “موسم الرياض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.