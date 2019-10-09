النجوم ينعون طلعت زكريا عبر فوشيا في مهرجان الإسكندريّة السينمائيّ.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان المصري طلعت زكريا، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أنْ يعلن نجلاه إيمي وعمر وفاته بعدها بساعات عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ووجّه نجوم الفنّ: إلهام شاهين، ومنال سلامة، ونشوى مصطفى، وسلوى محمد علي، عبر "فوشيا" كلمات مؤثّرة، للفنان الرّاحل طلعت زكريا، مؤكّدين أنّه كان فنانًا رائعًا، وخفيف الدّم ودمث الخلق، ويساعد أصدقاءه بشكل دائم.

وتمنّى الفنانون له الرّحمة، وأنْ يتغمده الله بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، لافتين إلى أنّهم أصبحوا يجتمعون كثيرًا في رحيل العديد من نجوم الفنّ مؤخرًا، مؤكّدين أنّ هذا حال الدنيا، وأنّ الله إذا أراد شيئًا، يقول له كن فيكون.

وكان الفنان المصريّ طلعت زكريا قد تعرّض قبل سنوات لأزمة صحيّة، نقل على إثرها للمستشفى، ومكث به عدّة أيام قبل شفائه وعودته للتمثيل مجددًا، إلا أنّ الوعكة التي أصابته أمس توفي على إثرها عن عمر ناهز 59 عامًا.