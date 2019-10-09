نجمةُ مسلسل "حياة" ترتبط برجلٍ يكبرها بـ 48 عاما.ً. لعبتْ دور قاصرٍ تتزوّج من مسنّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة التركية الشّابّة ملتم ميرال أوغلو، 32 عامًا، زواجها قبل أيام في أمريكا برجل مسنّ يكبرها بـ 48 عامًا ويصل سنه إلى 80 عامًا.

وأثار هذا الخبر حالة من الجدل خاصة أنَّ ملتم، حقّقت شهرتها في عالم الفنّ من خلال دورها في مسلسل "حياة" والذي عُرض في وقت سابق على قناة mbc، وقدّمت شخصية فتاة قاصر يتمّ تزويجها بالغصب لرجل مسنّ، وتبدأ بمواحهة الصّعوبات ومحاولة التّخلّص من هذا الزّواج بمساعدة بعض الأشخاص.

ومسلسل حياة هو مسلسل تركي اجتماعيّ تمّ إنتاجه في عام 2011 ودبلجته إلى اللغة العربية ومن ثمّ عرضه للجمهور العربيّ في عام 2013.

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يناقش العمل عدّة قضايا اجتماعية أهمّها زواج القاصرات وقضايا الشّرف في المجتمع التركيّ، وتدور أحداثه في أقصى شرق تركيا في محافظة أغري التي تقع بالقرب من الحدود الإيرانية، والتي ما تزال تسيطر عليها بعض العادات والتقاليد، والتي منها تزويج الفتيات القاصرات إلى رجال مسنّين.

وجسّدت ملتم ميرال أوغلو شخصية حياة والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، وتعيش قصّة حبّ مع شاب بعمرها، وعندما يكتشف أهلها الأمر، يقرّرون التّخلّص من العار الذي لحق بهم بسببها عن طريق تزويجها برجل مسنّ يبلغ من العمر 70 عامًا.