سُخرية من الإسكندريّة السينمائيّ بعد مقارنته بمهرجان "الجونة".. لا يوجد سجادة حمراء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ نجوم الفنّ الذين توافدوا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندريّة، لحضور حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندريّة لدول حوض البحر المتوسط، بعدم وجود "ريد كاربت" في حفل الافتتاح لاستقبال النجوم وتسجيلهم مع القنوات الفضائيّة والمواقع الإخباريّة.

وبسبب عدم وجود "ريد كاربت" كما هو متعارفٌ عليه في المهرجانات الدوليّة رغم استقبال المهرجان لنجومٍ من الوطن العربيّ وبعض النجوم من دول حوض البحر المتوسط المتحدثين باللغة الأجنبية، شهد حفل الافتتاح سوء تنظيم وهرج شديدين بين الحضور بعد تدافع وسائل الإعلام على بعض الفنانين للتسجيل معهم قبل دخولهم مسرح الحفل.

وفتح هذا الموقف النار على مسؤولي المهرجان بسبب سوء التنظيم فيما اتّجه الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ للسخرية من المهرجان، ومقارنته بمهرجان الجونة، الذي أقيم قبل أيام وشهد تنظيمًا وحضورًا قويًا شهد له الجميع ناهيك عن حضور كبير لنجوم الفنّ.

وكانت التعليقات التي قالها البعض على مواقع التواصل الاجتماعيّ: "في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السينما نتابع افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بعدما تابعنا مهرجان الجونة السينمائي أحب أقول لكل اللي غلط في مهرجان الجونة واجب عليكم تقولوا إحنا آسفين يا نجيب".

وأضاف آخرون: "الفرق بين إفتتاح مهرجان الجونة وافتتاح مهرجان الإسكندرية زي الفرق بين شرم الشيخ وكفر الشيخ".

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وكان من بين الحضور الفنانة المصرية وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ولبلبة، ونبيلة عبيد، التي تحمل دورة هذا العام اسمها، والمخرج التونسي رشيد فرشيو، أحد المكرّمين هذا العام والإعلاميّ عمرو الليثي، والمخرج علي عبد الخالق، والسيناريست فيصل ندا، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وأحمد عبد العزيز، وطارق عبد العزيز، ولقاء سويدان، وسلوى محمد علي، وعزوز الديب، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة.

وعلى هامش الحفل تمّ منح المخرج التونسيّ رشيد فرشيو، وسام البحر المتوسط، كما ستقام عروض أفلام للمكرّمين، مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

ويتضمّن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هنَّ: الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، ويتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصريّ القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.