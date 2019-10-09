مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدّم "100 سنة ثورة" في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين

أطلقت مدينة الإسكندرية الساحلية بشمال مصر الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجانها السينمائي لدول البحر المتوسط بحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب.

وقدم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بدار أوبرا الإسكندرية استعراضًا غنائيًا بعنوان "100 سنة ثورة" من إخراج عادل عبده استعاد خلاله مسيرة الحراك الشعبي المصري بدءا من ثورة 1919 وحتى اليوم.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة نبيلة عبيد التي تحمل دورة هذا العام اسمها في تقليد متبع مع نجوم السينما المصرية منذ خمس سنوات، كما كرم من مصر المخرج محمد فاضل والممثل محمود قابيل.

ومن الدول العربية كرم المهرجان الممثل اللبناني رفيق علي أحمد وقلد "وسام عروس البحر المتوسط" للمخرج التونسي رشيد فرشيو.

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ومن إسبانيا التي تحل "ضيف الشرف" كرم المهرجان الممثل هوغو سيلفا والمخرج كولدو سيرا.

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وعلى مدى ستة أيام يعرض المهرجان الذي تنظمه سنويا الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أكثر من 80 فيلما من دول حوض البحر المتوسط وبعض الدول الأخرى.

ويحتفي المهرجان هذا العام بمئوية ميلاد ثلاثة من صناع السينما المصرية هم المخرج حسن الإمام والكاتب إحسان عبد القدوس والمخرج عز الدين ذو الفقار.

كما ينظم مجموعة من الورش المتخصصة في المونتاج والإخراج والتصوير وكتابة السيناريو.

ويشمل البرنامج أيضا إقامة معرض بعنوان (35 سنة مهرجان) يشمل أبرز إصدارات وملصقات الدورات السابقة وبعض الصور الفوتوغرافية التي تؤرخ لها.

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