شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تودع والدها بكلمات مؤثرة: ربنا يصبرنى على فراق حضنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة إيمى طلعت زكريا والدها الذى رحل عن عالمنا ظهر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عاماً بعد صراع مع المرض، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام.

إيمى طلعت زكريا كتبت قائلة: "مع السلامة يا نور عينى اشوفك قريب فى الجنة اه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمة بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب.. هتوحشنى يا طاطا".

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا فى الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب فى أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، وتشيع حنازة الفنان الراحل وتشيع جنازة طلعت زكريا بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد العمرى بمنطقة العطارين فى الإسكندرية، حيث غادر الجثمان المستشفى من القاهرة منذ قليل متجها إلى الإسكندرية.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.