شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Irishman لـ روبرت دي نيرو في برودواي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فيلم The Irishman للمخرج مارتن سكورسيزي للعرض على شاشة مسرح بيلاسكو التاريخي في برودواي، الفيلم من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو وجو بيسكي، سيعرض لفترة محدودة، قبل الطرح على الشبكة المنتجة .

ويشيرالموعد النهائي إلى أن خدمة البث المباشر ستقوم بتثبيت معدات الأفلام داخل المسرح الذي يبلغ عدد مقاعده 1016 مقعدًا لعرض الفيلم من يوم 1 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وبلغ وقت عرض الفيلم ثلاث ساعات ونصف، وسيتم عرض الفيلم لمدة 8 مرات في الأسبوع مع بيع التذاكر بمبلغ 15 دولارًا، وفقًا للمخرج، حسبما نشر موقع " people ".

وتدورأحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، والفيلم الجديد هو إنتاج مستقل لشبكة "Netflix" بميزانية تخطت الـ 200 مليون دولار، لتنافس به فى سباق جوائز الأوسكار للعام الجارى.

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فيلم The Irishman من بطولة روبرت دى نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبى كانافالى، راى رومانو، هارفى كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزى، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

ويذكرأن الممثل العالمى روبرت دى نيرو يشارك فى بطولة الفيلم الجديد After Exile، جنبا إلى جنب مع الممثلة الأمريكية شايلين وودلى والممثل الأمريكى شيا لابوف.

فيلم الدراما الجديد الذى سيقوم بإخراجه جوشوا مايكل ستيرن، وقام كل من أنتونى ثورن ومايكل توفو بكتابة السيناريو، بناءً على أحداث حقيقية من حياته.

وتدور قصة فيلم After Exile حول مايك ديلانى (لابوف) الذى بعد إطلاق سراحه من السجن لقتله رجلاً بعد سرقتة، يحاول هو ووالده المجرم السابق (دى نيرو) إنقاذ شقيقه الأصغر من الدخول فى عالم الجريمة والمخدرات.