شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد فاضل: أهدى تكريمى لرفيقة دربى فردوس عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المخرج محمد فاضل، بالشكر للقائمين على مهرجان الاسكندرية لتكريمه، مبديا اعتزازه بأنه أحد ابناء المدينة الاسكندرية، كما أهدى تكريمه لزوجته فردوس عبد الحميد رفيقة دربه.

ونعى مهرجان الإسكندرية فى دورته 35 الفنانين الذين رحلوا فى عام 2019 وعلى رأسهم الفنان طلعت زكريا آخر الراحلين فى هذا العام، بجانب فاروق الفيشاوى، عزت ابو عوف، جلال عيسى، محمد ابو ابوفا، حسن كامى، محمود الجندى، المخرج عمر الشيخ.

وتصدرت صور الفنانين الراحلين شاشة المسرح مع تقديم أغنية بعنوان وحشتونا.

بدأت الاعلامية بوسى شلبى تقديم فعاليات الدورة 35 من مهرجان الاسكندرية، بمساعدة الاعلامى الكبير ابراهيم الكردانى الذى يقدم الترجمة الانجليزية للضيوف الاجانب.

وشهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل افتتاح فعاليات الدورة الـ 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة.

بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ال35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقام بأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش.

ومن الفنانين الذين حضروا الآن النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، حيث تحمل دورة هذا العام من المهرجان اسمها، المخرج التونسي رشيد فرشيو وهو أحد المكرمين هذا العام، والفنانة الكبيرة لبلبة عضو لجنة التحكيم، عضو لجنة التحكيم والإعلامى عمرو الليثى، والمخرج على عبد الخالق، والسيناريست الكبير فيصل ندا، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانون أحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد على وعزوز الديب ، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة.

حضرت أيضا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، هذا بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الثقافة.

و تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، خاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء الاسكندرية.

ويشهد المهرجان عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هي إسبانيا، كما أن نصف الأفلام القصيرة التي تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.