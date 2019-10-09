سبب تربية شنبه و"هاتولي دكتور".. حكايات الكوميديا في حياة طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

رحل الفنان الكبير طلعت زكريا، عن عالمنا مساء أمس، بعد صراع مع المرض، تاركًا تاريخًا فنيًا كبيرًا، ومشاهد عصية على النسيان، وحكايات كثيرة كشف عنها.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات الفنان طلعت زكريا الكوميدية، كالآتي:

المجاميع

استضاف الفنان أحمد آدم في برنامجه "بني آدم شو"، صديقه الفنان طلعت زكريا، وقال أحمد آدم إن طلعت زكريا أصابه الغرور بسبب مشهد في مسلسل النوة، كان هو الوحيد الذي يتحدث به، وكان معه جميع أبطال المسلسل صامتون، وبينهم صلاح السعدني، وأحمد السقا، وهانم محمد، وأحمد آدم، وفردوس عبد الحميد، فكان أول ما فعله زكريا بمجرد وصوله إلى الأستوديو هو السؤال عما إذا كانت المجاميع قد وصلت، وعندما علم صلاح السعدني بذلك تنبأ بأنه سيخطئ في المشهد وسيعيده مرات ومرات.

وأضاف أحمد آدم، أن طلعت زكريا أخطأ بالفعل وأعيد المشهد أول مرة، وبدأ الموجودون يعدون له مرات الإعادة إلى أن أصبح الأستوديو بالكامل يعد الإعادات، التي وصل عددها إلى 23 إعادة.

هاتولي دكتور

حكي الفنان أحمد آدم، أنه كان في العجمي رفقة أحمد السقا وأحمد رزق وأحمد آدم في بداية حياتهم الفنية، ومرض الفنان طلعت زكريا وأحضر الفنان أحمد السقا طبيب، وحين طلب الفنان أحمد رزق أجر الطبيب، قال الفنان طلعت زكريا: "محدش قالكم هاتولي دكتور".

وقال الفنان أحمد آدم، إن الفنان طلعت زكريا كان يوصل أصدقائه بسيارته مقابل أموال، قائلا: " كان شغال ليميوزين لأصحابه".

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- غياب هنيدي

حل الفنان طلعت زكريا، ضيفا على برنامج المقالب الإذاعي "سكوت هنسمع"، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان على نه ضيف مع الفنان محمد هنيدي، وعلى الهواء أخبروا الفنان طلعت زكريا أن هنيدي لن يأتي وسيقوم الممثل إسلام إبراهيم بتقليد صوت هنيدي.

وخلال الحلقة تعامل طلعت زكريا، على أن هنيدي متواجد بجواره، الأمر الذي سبب له موقف محرج على الهواء، حيث عرض البرنامج اتصالا على انه اتصال من هنيدي وعبر عن غضبه، الأمر الذي وضع طلعت زكريا في موقف محرج

سر تربية شنبه

قال الفنان طلعت زكريا، في برنامج " مفاتيح" مع الإعلامي مفيد فوزي، إن سبب تربيته لشنبه، هو أنه أوسم بالوجه، حيث أن أنفه كانت كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه بعد تربية شنبه، تهافت عليه المنتجين، موضحا أنه أخذ هذا الأمر من الفنان سمير غانم.

وتابع طلعت زكريا: "رفضت أدوار كثيرة في حياتي بسبب طلب المخرجين حلاقة شنبي".

طلعت زكريا - مفاتيح