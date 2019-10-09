أبرزهم الفيشاوي وطلعت زكريا.. مهرجانات اتشحت بالسواد بسبب رحيل الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تسبب إعلان وفاة الفنان طلعت زكريا، أمس الثلاثاء، في حالة من الحزن الشديد لدى محبيه وجمهوره، فضلًا عن تزامنه مع انطلاق الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، ما أعاد للأذهان عدد من الحالات المشابهة التي تركت أثرًا قاسيًا سواء على وافدي المهرجانات أو على متابعي الأخبار، نرصدها في السطور التالية:

طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، أمس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، في الوقت ذاته بدأ عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي في التوافد على حفل افتتاح الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي يقام حاليًا بقاعة سيد درويش بمسرح أوبرا الإسكندرية.

وحضر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان أشرف زكي ونشوى مصطفى ومحيي إسماعيل وسلوى محمد علي، والمخرج عادل أديب وزوجته منال سلامة، والفنانة رانيا فريد شوقي التي تقدم الحفل، كما حضرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، التي أطلقت إدارة المهرجان اسمها على الدورة الـ٣٥.

وانطلقت الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأميرأباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

جميل راتب

في 19 سبتمبر من العام الماضي، رحل الفنان القدير جميل راتب، عن عمر 92 عامًا، وجاء ذلك تزامنًا مع إنطلاق الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، حرص القائمون على المهرجان على تأبينه، على الرغم من أن الوقت لم يسعفهم لتقديم تكريم يليق بمكانته الفنية، وفي مقطع الفيديو الشهير، طلبت رئيس عمليات مهرجان الجونة السينمائي، بشرى، من الحاضرين حفل افتتاح المهرجان، الوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل جميل راتب.

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فاروق الفيشاوي

في أكتوبر العام الماضي، أعلن الفنان فاروق الفيشاوى، عن إصابته بمرض السرطان عقب تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، الأمر الذى أصاب كل الحضور بصدمة كبرى، وقال الفيشاوى فى كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر، إلى أن وافته المنية في 25 يوليو الماضي.

في نوفمبر، عام 2016، رحل عن عالمنا الساحر محمود عبد العزيز، قبل إنطلاق مهرجان القاهرة السينمائي بيومين فقط، فخرج القائمون على المهرجان واعلنوا عن إهداء الدورة الـ38 المقبلة لروحه، ورحل عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، وكان يتلقى العلاج ،ولم يتم الإعلان عما كان يعاني منه ولكن تردد أنه كان مصابا بأنيميا حادة.

الجونة

مهرجان الاسكندرية