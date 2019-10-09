غادرت العناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
كشف المصورالصحفي أدهم خورشيد، نجل الفنانة اعتماد خورشيد، تفاصيل حالتها الصحية عقب دخولها غرفة العناية المركزة.
وقال أدهم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بعد الفحوصات، خرجت والدتي من العناية المركزة، لكن الأطباء قرروا حجزها بالمستشفى يومين في غرفة عادية تحت الملاحظة".
وتابع أدهم:"والدتي تعاني من أزمة في التنفس، لذا قرر الأطباء حجزها في المستشفى"، وطلاب أدهم من محبي الفنانة الدعاء لها.
ونشر الفنان الشاب عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، أمس، صورة لجدته المنتجة اعتماد خورشيد من داخل العناية المركزة، وكتب عمر في تعليقه على الصورة: "الرجاء الدعاء لجدتي بالشفاء"، وهي الصورة نفسها المنشورة على الحساب الرسمي لاعتماد، مصحوبة بالتعليق: "ادعوا لي بالشفاء أنا في الرعاية المركزة في مستشفى الجلاء.. يارب اشفيني".
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